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      Олексій Чибісов

      Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"

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      Бойовики вирішили помситися за Моторолу
      Бойовики вирішили помситися за Моторолу / 5.ua

      Пам'ятаєте, 2 лютого у Чермалику на Донеччині стався черговий теракт – обстріл автобуса із тілом померлого із подальшою стріляниною по кладовищу? Виявляється, терористи не просто хотіли спровокувати українських військових на вогонь у відповідь – їм треба було помститися... за "Моторолу".

      Путінські найманці прекрасно бачили, що луплять по автівці ритуальної служби, адже на ній були відповідні позначки. Вони усвідомлювали, що під їх вогнем знаходяться зовсім не військові, а звичайні робочі. До того ж, їм вдалося зірвати поховання, що фактично є подвійним злочином.

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      У своїх рапортах колаборанти, а обстріл вели жителі Донбасу, які відправилися воювати заради ідей Кремля, так і доповіли, мовляв, "серця жадали трупів".

      Річ у тому, що у середині січня командування російсько-окупаційних військ провело ротацію особового складу під Маріуполем, і на місце третього батальйону "першої Слов'янської бригади прибув" другий. Якщо у підрозділі, який вивели з передової, майже не залишилось тих, хто взагалі воював із Моторолою, оскільки всіх громадян України постійно закидували "на м'ясо", то третій батальйон наразі складається з місцевих.

      До нього переводили всіх "ополченців", яким вдалося вижити у 2014-2015. Саме ці покидьки й вважають "Моторолу" героєм, оскільки їм постійно розповідають про історію його "успіху", мовляв, він був такий саме, як і ви, але дослужився до командирського звання.

      Крім того, за своєю кровожерливістю терористи з третього бату є у списку лідерів з усієї окупаційної армії. Саме вони свого часу гатили ледве не по власним домівкам з "Градів" у 2014-му. При цьому вони усвідомлювали, що можуть накривати своїх родичів. Казали тоді, що треба вбити якомога більше мирних, щоб Путін ввів війська та захопив Україну.


      Для чого мситись за людину, у котрої немає жодних цінностей?

      Коротше кажучи, вони всі є не військовим підрозділом, а відмороженими вбивцями, яких спочатку зламала пропаганда, а потім сама війна. Як би там що не казали, а кров ні в чому не винних жінок та дітей на руках не може не призвести до відхилень у психіці. То ж бухають та "ширяються" бойовики жорсткіше, аніж кадрові російські військові.

      А 2 лютого ще й привід був. По-перше, їм видали зарплатню, а, по-друге, вони святкували день народження мийника машин. Пили-пили, та й вирішили, що треба негайно когось вбити заради помсти за свого ідола. А тут – поховальна процесія біля позицій. От і почали гатити по людях, взагалі не замислюючись про те, що роблять, та які можуть бути наслідки.

      Факт теракту задокументували в СЦКК, то ж командування вирішило спитати у злочинців, що сталося. І коли ті розповіли, що хотіли "підставити укропів", пристреливши робітників ритуальної служби, були задоволені, адже "місцеві не повинні розслаблятися доки за них у окопах "ополченці" сидять".

      Моралі тут ніякої, оскільки такі вчинки для "ДНР" та "ЛНР" типові. Але ж зло має бути покаране.

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Публікації Тероризм
      Джерело: 24 Канал
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