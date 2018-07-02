Бойовики почали обстрілювати населені пункти, які давно не з'являлися у зведеннях штабу ООС

Бойовики почали обстрілювати населені пункти, які давно не з'являлися у зведеннях штабу ООС95 Читать новость на русском
Цього разу оголосили "хлібне перемир'я", щоб цивільні змогли спокійно зібрати врожай. Проте жнива спокійно проходили тільки на Донецькому напрямку. Щодо Луганського та Маріупольського напрямків, то обстріли тривали, як і до цього. Що цікаво, з'явилися населені пункти, які до цього довго не з'являлися у зведеннях штабу ООС.
Про це розповів кореспондент 24 каналу Євген Назаренко.
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Зокрема, проросійські бойовики обстріляли населений пункт Щастя та захисників Гладосового із гранатометів і стрілецької зброї. Також не мовчав і крупний калібр ворога, селище Зайцеве обстріляли із 120-х мінометів, а Троїцьке із 82-х.
На Маріупольському напрямку зі стрілецької зброї та гранатометів обстріляли Водяне, Гнутове та Широкине. Інтенсивність боїв трішки зменшилась, проте я не знаю, чи зможуть цивільні зібрати урожай під такі обстріли.
Нагадаємо, у перші години "хлібного перемир’я" російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ та цивільну інфраструктуру у Зайцевому із мінометів 120 мм калібру.