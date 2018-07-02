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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Бойовики почали обстрілювати населені пункти, які давно не з'являлися у зведеннях штабу ООС

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Цього разу оголосили "хлібне перемир'я", щоб цивільні змогли спокійно зібрати врожай. Проте жнива спокійно проходили тільки на Донецькому напрямку. Щодо Луганського та Маріупольського напрямків, то обстріли тривали, як і до цього. Що цікаво, з'явилися населені пункти, які до цього довго не з'являлися у зведеннях штабу ООС.

Про це розповів кореспондент 24 каналу Євген Назаренко. 

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Зокрема, проросійські  бойовики обстріляли населений пункт Щастя та захисників Гладосового із гранатометів і стрілецької зброї. Також не мовчав і крупний калібр ворога, селище Зайцеве обстріляли із 120-х мінометів, а Троїцьке із 82-х.

На Маріупольському напрямку зі стрілецької зброї та гранатометів обстріляли Водяне, Гнутове та Широкине. Інтенсивність боїв трішки зменшилась, проте я не знаю, чи зможуть цивільні зібрати урожай під такі обстріли.

Нагадаємо, у перші години "хлібного перемир’я" російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ та цивільну інфраструктуру у Зайцевому із мінометів 120 мм калібру.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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