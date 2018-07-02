Боевики начали обстреливать населенные пункты, которые давно не появлялись в сводках штаба ООС

На этот раз объявили "хлебное перемирие", чтобы гражданские смогли спокойно собрать урожай. Однако жатва спокойно проходила только на Донецком направлении. На Луганском и Мариупольском направлениях обстрелы продолжались, как и прежде. Что интересно, появились населенные пункты, которые до этого долго не появлялись в сводках штаба ООС.

Об этом рассказал корреспондент 24 канала Евгений Назаренко.

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В частности, пророссийские боевики обстреляли населенный пункт Счастье и защитников Гладосово из гранатометов и стрелкового оружия. Также не молчал и крупный калибр врага, поселок Зайцево ообстреляли из 120-х минометов, а Троицкое из 82-х.

На Мариупольском направлении из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли Водяное, Гнутово и Широкино. Интенсивность боев немного уменьшилась, но я не знаю, смогут ли гражданские собрать урожай под такими обстрелами.

Напомним, в первые часы "хлебного перемирие" российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру в Зайцево с минометов 120 мм калибра.