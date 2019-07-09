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      Бойовики показали, як обстрілюють ЗСУ та населення на Донбасі: шокуюче відео

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      Бойовики показали, як гатять по позиціях ЗСУ на Донбасі
      Бойовики показали, як гатять по позиціях ЗСУ на Донбасі / Скріншот

      Проросійські бойовики зафіксували на відео свої зухвалі злочини на Донбасі. Окупанти показали, як обстрілюють цивільне населення та позиції військових Збройних сил, що обороняють Мар’їнку.

      Підконтрольні РФ бойовики гатили по українських позиціях прямо з житлових вулиць населеного пункту Олександрівка, пише прес-служба 24 ОМБр імені короля Данила.

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      Незаконні збройні формування б'ють прямо з житлових вулиць Олександрівки, сподіваючись, що Збройні Сили України, піддавшись провокації, відкривають вогонь у відповідь і це дасть їм змогу далі поширювати свої брудні фейки,
      – зауважили у бригаді.

      За кадром на відео чути неадекватний сміх бойовика, який обстрілює населений пункт. Сам обстріл стався ще 29 червня. На щастя, жертв серед бійців ЗСУ не було.

      Українські військові вже передали відповідне відео до СЦКК. Також вони сподіваються, що запис побачить місцеве населення окупованих територій, і зробить для себе висновки.

      Загалом, бойовики підривають будинки мирних жителів на окупованих територіях і видають це за обстріли з боку ЗСУ, аби дискредитувати українських захисників.

      Зауважимо, у Мар'їнці наші військові зайняли нові стратегічні позиції під самим носом у ворога. Окупанти не можуть з цим змиритись та щодня гатять по силах ЗСУ зі стрілецької зброї та мінометів. Бойовики намагаються спровокувати українських військових на обстріли, але наші бійці дають адекватну відповідь, намагаючись при цьому дотримуватись режиму тиші.

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      Теги: Війна на Донбасі Зброя Збройні сили України Мар'їнка Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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