Бойовики порушили перемир'я на Донбасі

На Донбасі триває "хлібне перемир'я". Попри це, окупаційні війська Росії протягом доби, 25 липня, порушили його і обстріляли позиції військових Збройних сил України. На жаль, один український боєць отримав поранення.

Проросійські бойовики обстріляли захисників України з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету, повідомляють у прес-центрі штабу ООС.

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Зокрема, підконтрольні Росії формування відкрили вогонь по позиціях ЗСУ неподалік Причепилівки, що у Луганській області. Обстріл вони вели протягом 8 хвилин з напрямку від села Жолобок.

У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення,

– додали в ООС.

Водночас, військові Збройних сил України дотримувалися сталого режиму припинення вогню і не використовували жодну зброю у відповідь на обстріли окупантів.

Вже з початку доби 26 липня на Донбасі запанувала тиша. Жодних обстрілів противника не зафіксовано.

Бійці Об'єднаних сил надійно контролюють бойовиків на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Безстрокове перемир’я на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, "режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу