10:58
26 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Святе графіті Кіріла. Путін – ізгой в Польщі
      Вєсті Кремля
      20:34, 25 липня
      Вєсті.UA: Чим тепер займатиметься Ляшко. Екс-нардепа запросили у "95 Квартал"
      Вєсті.UA
      19:28, 25 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Бойовики порушили перемир'я на Донбасі

      882 Читать новость на русском
      Бойовики обстріляли позиції ЗСУ, один боєць отримав поранення
      Бойовики обстріляли позиції ЗСУ, один боєць отримав поранення / mil.gov.ua

      На Донбасі триває "хлібне перемир'я". Попри це, окупаційні війська Росії протягом доби, 25 липня, порушили його і обстріляли позиції військових Збройних сил України. На жаль, один український боєць отримав поранення.

      Проросійські бойовики обстріляли захисників України з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету, повідомляють у прес-центрі штабу ООС.

      Читайте також: Піски через 5 років після звільнення: як бойовики знищили елітне селище на околиці Донецька

      Зокрема, підконтрольні Росії формування відкрили вогонь по позиціях ЗСУ неподалік Причепилівки, що у Луганській області. Обстріл вони вели протягом 8 хвилин з напрямку від села Жолобок.

      У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення,
      – додали в ООС.

      Водночас, військові Збройних сил України дотримувалися сталого режиму припинення вогню і не використовували жодну зброю у відповідь на обстріли окупантів.

      Вже з початку доби 26 липня на Донбасі запанувала тиша. Жодних обстрілів противника не зафіксовано. 

      Бійці Об'єднаних сил надійно контролюють бойовиків на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

      Безстрокове перемир’я на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, "режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Путін не піде на компроміс щодо Донбасу, – Клімкін назвав причину
      сьогодні
      5090
      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
      сьогодні , 10:21 Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
      8995
      Світ змирився з Кримом, на черзі Білорусь, – Niezależna
      сьогодні , 10:00 Світ змирився з Кримом, на черзі Білорусь, – Niezależna
      Світові Медіа 802
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 100 відсотків голосів
      сьогодні , 09:49 Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 100 відсотків голосів
      218194
      Чому деградує Україна та що з цим робити
      сьогодні , 08:40 Чому деградує Україна та що з цим робити
      Олексій Чибісов 938
      Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      сьогодні , 08:05 Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      2213
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук