Бойовики жорстоко зґвалтували і вбили 14-річну дівчинку на Донбасі

В окупованому Єнакієвому Донецької області терористи так званої "ДНР" з морської піхоти жорстоко зґвалтували та вбили неповнолітню дівчинку.

Про це повідомила мати вбитої дівчинки в одній із соціальних мереж.

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Тіло дитини було виявлено в лісосмузі недалеко від селища Гусельщиково. За результатами експертизи, смерть дівчинки настала від розриву м'яких тканин статевих органів, крововтрати і асфіксії.

За словами матері загиблої, до вбивства її дитини причетні найманці 9-го полку морської піхоти.

Наші військові так святкували 23 лютого, що влаштували групове зґвалтування. Мою 14-річну дочку ґвалтували 5 годин до смерті. У поліції розвели руками, і сказали, що немає доказів. Але я знаю імена тих людей,

– написала розчарована жінка.

Зазначається, що місцева "поліція" також встановила групу бойовиків, які проводили час в компанії дівчини. Їх допитали, але згодом відпустили додому під підписку про невиїзд.

Водночас, мати загиблої дівчинки заявила, що їй надходять погрози від терористів і їх "начальства".



Допис матері вбитої дівчинки у соцмережі