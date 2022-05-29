Бойовий дух росіян на Сході може ще більше впасти – це принесе українцям нові можливості, – ISW

Командування російських окупантів відмовляється від евакуації поранених солдатів для збереження військової техніки. Це яскравий приклад порушення військового професіоналізму, який підриває бойовий дух окупантів.

Такими є висновки американського Інституту вивчення війни. У своєму дослідженні аналітики використали дані Головного управління розвідки Міноборони України та матеріали російських військових блогерів.

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Російське командування порушує принципи військового професіоналізму

Відмова від евакуації поранених лиш для того, аби зберегти чимбільше кількість техніки на фронті є порушенням принципу професіоналізму зі сторони окупаційного командування. В Інституті вивчення війни наголосили, що не можуть самостійно підтвердити висновки української розвідки, однак слова російських військових блогерів підтверджують це.

Як приклад, один із військових блогерів звинуватив російське командування у великій кількості втрат, зокрема на Запоріжжі та у тому, що серед окупантів трапляються випадки божевілля.

Інший блогер заявляє, що командування не надсилає підкріплення вчасно, через що окупанти не мають часу на перепочинок. Це також впливає на бойовий дух.

Дії російського командування можуть зіграти на руку Україні

В Інституті вивчення війни вважають, що дії російського командування, які підривають бойовий дух окупантів, можуть зіграти на руку Україні й Збройні Сили можуть піти у контрнаступ зі значним успіхом.

Якщо російські війська, які застрягли на другорядних осях, втратять волю до бою, оскільки битва за Сєвєродонецьк споживає більшу частину наявної російської наступальної бойової потужності, Україна може мати шанс почати значний контрнаступ з хорошими перспективами успіху,

– йдеться у матеріалі ISW.

Аналітики зазначають, що ця можливість невизначена, однак цілком ймовірно, що українські війська використають цю можливість, зважаючи на слабкі місця окупантів.

Для чого росіянам успіх у Сєвєродонецьку

Російські війська докладають значних зусиль для того, щоб захопити Сєвєродонецьк, однак в Інституті вивчення війни відзначають, що тактичні успіхи там не принесуть вигоди окупантам.

У випадку взяття Сєвєродонецька Кремль хіба що може заявити про повний контроль над Луганщиною і видати це за "перемогу". Однак зараз для наступу окупаційна армія витрачає чимало ресурсів, оскільки за місто тривають запеклі бої.

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