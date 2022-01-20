Данный тезис многим оказался непонятным, что и не удивительно, а потому, я решил расписать более подробно, почему Путин находится в ловушке, которую расставил, вроде бы как, для Украины и Запада. Но, прежде чем заговорить об угрозах вторжения в Украину и шантаже НАТО и Запада в целом, я бы хотел начать с вопросов энергетического характера.

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Дело в том, что в 2021 году Кремль развернул две масштабные кампании по оказанию давления на Европу и США. И первой такой кампанией стал энергетический шантаж, посредством создания искусственного кризиса с поставками газа. И именно с этой кампании я и хотел бы начать поподробнее.

Цель энергетического шантажа

Главной целью оказания энергетического шантажа на ЕС для России было заставить европейцев ускорить сертификацию и запуск газопровода "Северный поток-2". Наивысшей целью являлось не только заставить их сертифицировать и запустить СП-2 уже в 2021 году, но и исключить его из списка попадающих под ограничения энергетических директив ЕС.

Напомню, что энергетические директивы ЕС ограничивают объём поставок по СП-2 на 50%. То есть, даже в случае запуска данного газопровода, мощностью 55 миллиардов кубометров в год, объем поставок газа по нём не будет превышать 27,5 миллиарда кубометров. Это в свою очередь перспективу окупаемости данного проекта, стоимость которого официально 9,5 миллиарда евро, но это лишь морская часть трубопровода, а многие упускают его сухопутный сегмент, прокладка которого обошлась российскому бюджету минимум в 20 миллиардов долларов, отдаляет за пределы полувека.

То есть, при действующих энергетических директивах "Северный поток-2" окупится только через 50 лет. Но это если он вообще будет запущен, а пока этого не происходит, Россия терпит убытки за простой "безработной" инфраструктуры.

Методы энергетического шантажа

Россия избрала самый действенный, по её мнению, метод энергетического шантажа – перекрыть Европе газ. Но, перекрыть не явно.

Во-первых, "Газпром" отказался заключать с европейскими покупателями коротко-срочные и среднесрочные контракты, соглашаясь только на долгосрочные. Во-вторых, "Газпром" прекратил закачку в подземные хранилища газа, которые в странах Европы контролируют дочерние компании российской монополии. Например, в Германии это Rehden, Jemgum и Haidach, в Австрии это Haidach UGS, а в Нидерландах это Bergermeer UGS.

На сегодняшний день практически все они опустошены. Опустошены из-за того, что Россия прекратила закачивать в них газ с весны прошлого года, сразу после окончания отопительного сезона 2020-2021. Хотя, не смотря на наличие контрактов или их отсутствие, дочерние компании "Газпрома" должны были заполнить своих ПХГ, на случай, если контракты будут заключены, чтобы можно было оперативно предоставлять энергоресурсы. Это нормальная, стандартная и главное – правильная практика.

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Но, Россия этого не сделала, явно, осознавая то, что никакие контракты она заключать не будет и пустые ПХГ – это часть плана по созданию энергетического кризиса в ЕС.

Ну и в-третьих, это уменьшение поставок газа в ЕС как таковых. Для этого использовалось не только планомерное уменьшение объёмов ежесуточных поставок газа, но и разного рода приостановки работы трубопроводов, например, под предлогом – на ремонт.

Таким образом, Россия искусственно создала энергетический кризис в ЕС для того, чтобы диктовать европейцам свои условия.

Эффект и польза от энергетического шантажа

Собственно, эффект оказался для России совершенно неожиданным. Не смотря на информационную кампанию в российских и пророссийских медиа о том, что Россия не нарушает никакие обязательства, её с первых же дней стали обвинять в провоцировании кризиса. И, вместо того, чтобы соглашаться на условия шантажиста – ускоренную сертификацию и запуск СП-2, сертификацию трубопровода вообще отсрочили на вторую половину 2022 года, а Россию всё чаще стали упоминать как страну, использующую газ в качестве элемента геополитического давления, а не как элемент развития экономики.

Кроме того, Россия от созданного кризиса не получила абсолютно никакой финансовой выгоды, ведь она выполняет сейчас долгосрочные контракты, стоимость 1 тысячи кубометров газа в которых – 250 долларов. Но, помимо отсутствия финансовой выгоды, Россия, уменьшив поставки в ЕС, стала зарабатывать меньше, чем например, заработала на поставках газа в 2013 году, только по объёмам поставленного ресурса.

И самое главное, Россия стала терять европейский рынок. Норвегия нарастила поставки газа в страны ЕС и уже превысила объёмы поставок российского газа, а США развернули круглосуточную поставку СПГ.

Таким образом, Россия не получила абсолютно никакой геополитической выгоды, экономической, стратегической и лишь ухудшила свою репутацию, которая и так была на уровне ниже ноля. Что в ситуации, когда твой план не приносит абсолютно никакой выгоды, следует делать? Разумеется, отказываться от него!

Но как показал январь 2022 года, Россия продолжила уменьшать поставки газа в ЕС, вызывая ещё большее раздражение со стороны европейского сообщества, настолько недальновидной политикой.

То есть, мы имели с вами прецедент, когда Россия, проиграв бой, продолжила его в одиночку, как шизофреник отшельник, намереваясь добиться поставленной цели, при очевидных негативных последствиях для себя и несбыточности цели. Что же это если не ловушка, в которую Россия сама же и угодила?

Такую тактику я бы назвал – суицидальной. Тактикой леммингов (бессмысленная и смертельная для нападающего банзай-атака – ред.)

И после такого, довольно продолжительного вступления, теперь поговорим о второй масштабной кампании, которую Россия развернула в 2021 году и продолжает её до сих пор – угроза вторжения в Украину.

Цель угрозы вторжения в Украину

Российская Федерация не в первый раз использует милиарный фактор как возможность начать и проводить переговоры со странами, которые уже давно избегают прямого общения с руководством страны-агрессора. И весной 2021 года Россия провела репетицию такого формата общения, когда создав прецедент с наращиванием своих войск у границ с Украиной, вынудила президента США согласиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Сценарий же осени 2021 подразумевал куда более серьёзные цели, чем просто встреча и переговоры. Этот сценарий подразумевает оказание давления на НАТО и непосредственно США по целому ряду вопросов, от вступления Украины в Североатлантический альянс до возвращения НАТО к границам 1997 года.

Фактически, это список из, более чем, десятка пунктов, которые в ультимативном характере были предъявлены странам Запада.

Методы сценария "угроза вторжения в Украину"

Основной метод оказания давления – это милитарная составляющая России. Стягивание войск к границам с Украиной, доведение их численности до предельных значений. Проведение регулярных учений у границ с Украиной, в том числе и на территории соседних государств, находящихся под полным контролем Кремля – Беларуси.

Среднее значение российского контингента у границ с Украиной уже много лет находилось на уровне 80 тысяч человек. Этого количество не достаточно для осуществления успешного масштабного вторжения, но с октября 2021 года это количество стало планомерно увеличиваться и по состоянию на январь 2022, численность российского контингента у границ Украины превышает 120 тысяч человек.

Помимо этого, в российском информационном пространстве культивируются украинофобские тезисы, которые ретранслируют не только российские политологи, эксперты, узнаваемые личности, но и официальные лица, занимающие государственные посты.

В российском медиа-пространстве распространяется огромное количество фейков про Украину и НАТО, полностью искажающие для внутреннего потребителя информации представление о происходящих событиях.

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Параллельно Россия готовит сценарии формата casus belli, которые могут послужить поводом для интервенции. При этом в России даже не скрывают подготовку этих сценариев, сообщая через официальные лица о них, но с акцентом на том, что их готовит Украина и США.

Например, министр обороны России Сергей Шойгу ещё в декабре 2021 озвучил фейк о том, в Украину прибыли американские ЧВК которые должны будут провести химическую атаку на Донбассе.

Эффект и польза от сценария "угроза вторжения в Украину"

Реализация сценария "угроза вторжения в Украину" была крайне негативно воспринята на Западе. Международные партнёры осудили эскалацию на границе России и Украины и, согласившись на переговоры, отвергли практически все пункты российского ультиматума.

Фактически, Россия проиграла на геополитическом направлении буквально на самом старте.

Более того, Украине не только стали поставлять оружие на случай вторжения, но и заговорили об ускоренном вступлении в НАТО и разных форматах взаимодействия с Североатлантическим альянсом. То есть, нагнетанием обстановки на границе с Украиной Россия ускорила тот процесс который мог бы занять до 10 лет.

Экономика России так же крайне болезненно отреагировала на происходящее. Ежедневные потери российского бизнеса и крупнейших российских компаний стали составлять не миллиарды, а десятки миллиардов долларов. В свою очередь в США и ЕС был подготовлен пакет санкций, введение которых полностью бы обескровил российскую экономику, отправив её в каменный век. Хотя, действия России у границ с Украиной и так, с каждым днём всё стремительнее и стремительнее отправляют экономику РФ в каменный век.

Но, по мере того как Путин продолжает отправлять эшелоны с техникой и личным составом к границе с Украиной, он ослабляет другие регионы России, которые не только сложнее будет контролировать, но и защищать в случае неких гибридных угроз со стороны стран, считающих эти территории исторически своими.

Но, что самое главное, даже с учётом переброски сил и средств, к границам с Украиной, российских войск, которое происходит с октября 2021 года, РФ не смогла довести численность контингента до уровня обеспечения успешной масштабной интервенции. В первую очередь из-за крайне низких логистических возможностей.

Важно Россия угодила в геополитическую лужу на всех фронтах

Да, группировка 120 тысяч представляет для Украины реальную угрозу, но осуществлять с её помощью масштабное вторжение самоубийственно. Этих сил недостаточно, для подавления сопротивления ВСУ и они годятся разве, что для проведения гибридной интервенции ограниченным сухопутным контингентом по образцу 2014 года. Но украинская армия 2022 года это не украинская армия 2014 года и подобный сценарий будет заведомо провальным и катастрофическим для России. Ведь она понесёт не только серьёзные потери среди ВС РФ, наиболее боеспособных частей, но и неминуемо экономические.

Взять "на слабо" не получилось

Разумеется, Россия может и она будет доводить численность своего контингента до 175 – 200 тысяч личного состава, для проведения полноценной масштабной интервенции, но исход для неё будет аналогичный – потеря основных, наиболее боеспособных подразделений и экономический коллапс. Да, Украина под таким натиском может не устоять и потерять часть своих территорий, но у Росси не хватит ресурсов для удержания этих территорий и в принципе, саму Россию на тот момент уже нужно будет спасать от последствий подобного вторжения.

Но, пробелам в том, что Путин не может сейчас повернуть назад и сделать вид, что ничего не было. За эти месяцы было сделано и сказано российскими дипломатами и прочими официальными лицами столько, что любое отступление это будет демонстрация слабости. А слабых в Кремле очень быстро отстраняют от власти.

А потому, да, Путин загнал себя же самого в ловушку в попытке загнать в ловушку Украину и НАТО. Любой последующий шаг для него является катастрофой и единственный выход для него сейчас это шаг оттягивать как можно дольше, с неизменной воинственной риторикой. Но, факт в том, что даже это оттягивание, негативно влияет как на саму Россию, так и на его положение в среде элит.