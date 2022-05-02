У бойового пса Патрона з’явився конкурент – перспективний бельгієць Алмаз

Ряди чотирилапих захисників поповнилися ще одним рятувальником. Схоже, сходить нова зірка інтернету - молодий пес-розмінувальник на ім'я Алмаз, який може скласти конкуренцію легендарному псу Патрону.

У службового собаки Патрона, який став зіркою для українців та світу з'явився колега-конкурент – бельгійська вівчарка на ім'я Алмаз, яка працює в одному з підрозділів Командування Сил підтримку Збройних Сил України.

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Військові показали відео з Алмазом – молодим псом, який нещодавно став кваліфікованим розмінувальником.

Алмаз – новий захисник-розмінувальник: дивіться відео про чотирилапого рятувальника

В одному із підрозділів Командування Сил підтримки Збройних Сил України разом з групами розмінування працює кінологічний розрахунок: кінолог Леонід зі службовим собакою Алмаз,

– написали в Командуванні.

Алмаз разом зі своїм двоногим колегою тільки почав працювати на благо країни. Та перспективний пес вже за короткий час показав свою ефективність та відданість справі.

У Командуванні зазначили, що Алмаз допомагає саперам та працівникам ДСНС знаходити і розміновувати небезпечні снаряди, які залишили по собі російські окупанти.

Алмаз молодий, перспективний бельгієць. Він зовсім недавно розпочав кар’єру мінно-розшукового пса. Однак уже за цей короткий термін здобув серед саперів повагу та авторитет. На його рахунку вже не одна протитанкова міна,

– розказали у відомстві.

Такий вірний працівник може сміливо складати конкуренцію песику патрону – собаці породи джек-рассел, яка разом із надзвичайниками рятує чернігівців від вибухонебезпечних предметів.

Що відомо про зірку Патрона

2-річний песик, який має кличку Патрон – це собака-винюхувач вибухівки та талісман Служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, до 19 березня Патрон встиг виявити понад 90 одиниць вибухівки, яку розкидали російські загарбники під час відходу з Чернігова.

Патрон має свій іменний жилет із ручкою – так рятувальникам можна легко переносити песика, не змушуючи його втомлюватися. Також Патрон має і інстаграм – зірка має вже понад 60 тисяч фоловерів у соцмережі.

Патрон став одним із символів українського спротиву загарбницьким діям Росії, а також улюбленцем митців з України та світу. Песика зобразили на десятках художніх робіт. Крім того, Укрпошта анонсувала колекційну марку з псом Патроном.

Цікавий факт – Патрон особливо ефективний при розміновуваннях території, оскільки його ваги не вистачає для того, щоб ворожа міна здетонувала. Так крихітний песик залишає в безпеці працівників Служби надзвичайників.

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