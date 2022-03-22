У бою із загарбниками загинув 26-річний танкіст Петро Ткаченко

22 березня 2022 , 10:47
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Джерело:

17 окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Від початку нападу Росії на Україну вже загинуло чимало наших захисників. На жаль, у бою з окупантами віддав життя за країну 26-річний Петро Ткаченко.

Загиблий служив у 17-й окремій танковій бригаді. Випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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З перших днів війни успішно виконував бойові завдання. Загинув в бою, як Герой,
– повідомили у бригаді.

У повідомленні вказано, що воїн був сином, чоловіком та батьком.

Редакція 24 каналу висловлює свівчуття рідним та близьким через втрату. Україна завжди пам'ятатиме своїх Героїв!

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Автор: Оксана Княжик