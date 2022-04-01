У бою з окупантами 11 березня снайпер Владислав Павлиш. Старший солдат був родом з Кривого Рогу.

Владислав Павлиш вже мав бойовий досвід і тому, коли почалася широкомасштабна війна Росії проти України, він вдруге взяв до рук зброю.

Важливо У Харкові загинув студент політехніки Кирило Осіпенко: хлопець волонтерив при теробороні

Що відомо про загиблого снайпера

Владислав Павлиш народився 2 вересня 1993 року у Кривому Розі. Після закінчення школи навчався в Гірничому технікумі Криворізького національного університету.

Працював електрослюсарем (слюсарем) черговим та з ремонту устаткування на дільницю спуску-підйому і підземно-дозаторного комплексу шахти "Тернівська". Потім був майстром гірничим на дільниці спуску-підйому шахти.

З червня 2019 року до жовтня 2020 року проходив строкову службу. А вже 26 лютого 2022 року знов вступив до лав ЗСУ. Він ніс службу у першому піхотному відділенні 3-го піхотного взводу, мав звання старшого солдата.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя! Вічна пам'ять та шана.



У бою з окупантами загинув снайпер Владислав Павлиша / Фото "Первый городской"