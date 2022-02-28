У бою за Бучу загинув воїн, який втратив обидві ноги на Донбасі

Українські захисники продовжують героїчно боронити країну він окупантів. Війна не минає без жахливих трагедій. Зокрема, у битві за Бучу загинув боєць Володимир Ковальський.

Вороги намагаються захопити українські міста. Проте українські військовослужбовці безстрашно їм протистоять, подекуди навіть ціною власного життя.

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У бою з ворогами загинув український захисник

Під час битви за Бучу загинув український військовослужбовець Володимир Ковальський. Він боровся за свою родину, Україну і кожного її громадянина.

Ковальський був учасником Майдану. У 2015 році він пішов добровольцем на Схід. Наступного року боєць підірвався на ворожій міні та втратив обидві ноги.

Після цього Ковальський пройшов реабілітацію та зайнявся бізнесом і спортом. Він вів бій у районі "Новуса" та загинув.

Світла пам'ять Герою!,

– повідомили у міськраді Бучі

Уся Бучанська громада висловлює співчуття рідним та близьким захисника. До них приєднується редакція 24 каналу. Вічна пам'ять Герою!



Володимир Ковальський загинув, боронячи Україну від окупантів / Фото Бучанська міськрада

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