Буде вищою, ніж статуя Христа в Ріо-де-Жанейро: у Польщі встановлять пам'ятник Божій Матері

У одному із польських міст розпочали встановлення величезної статуї Божої Матері. Вона має 55 метрів заввишки.

У селі Конотопе Куявсько-Поморського воєводства у Польщі розпочали будівництво пам'ятника Діви Марі, який буде вищим за знамениту статую Христа Царя зі Свебодзіна та навіть статую Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро. Про це пише 24 Канал із посиланням на Wirtalny Toruń.

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Не тільки подяка, а й туристична атракція

Статуя буде понад 55 метрів заввишки і складатиметься з 15-метрової основи у формі корони та понад 40-метрової статуї Діви Марії.

Ініціатором такого будівництва є один з найбагатших людей Польщі, власник компанії Boryszew, мільярдер Роман Каркосік разом з дружиною. Він так само і профінансує цей проєкт.

За словами підприємця, статуя має стати не лише знаком подяки, але й туристичною атракцією. Роботи мають закінчити всередині 2026 року.

74-річний Роман Каркосік є одним з найбагатших поляків. Його статки оцінюються в 3,06 мільярда злотих. Каркосік – підприємець та інвестор на фондовому ринку, він є власником металургійної групи Alchemia, фінансової групи Boryszew та найбільшого польського виробника плоского прокату з алюмінію Impexmetal.