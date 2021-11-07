Боже слово в РПЦ: "Паші Мерседесу" може зійти з рук напад на журналіста

Скандальний митрополит "Паша Мерседес" разом настоятелями Російської православної церкви в Україні напали на журналіста. Вони перешкоджали його роботі.

Перед цим в майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської лаври сталася пожежа. На місце подій прибули журналісти, зокрема проєкту "Магнолія-ТВ", співробітник якого став жертвою нападу.

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Настоятель Києво-Печерської лаври силоміць забрав у кореспондента телефон та пішов до намісника монастиря – митрополита Павла. Він наказав не віддавати журналістові мобільний і, як повідомляють на телеканалі, "вимагав вдарити репортера по голові".

Ось вам і люди, які несуть Боже слово у російській церкві: викрадають чужі речі та погрожують побиттям.

Чого попи РПЦ атакували журналіста? Бо пожежа в Києво-Печерській лаврі – це чергова причина для того, щоб розірвати договір оренди з ними.

Настоятелі РПЦ напали на журналістів: дивіться відео "Магнолія-ТВ"

На відео можна побачити факт пограбування, а також – перешкоджання журналістській діяльності. Ба більше, сам митрополит Павло ще й схиляв підопічних до насилля і закликав вдарити журналіста по голові.

Очевидно, що працівникам РПЦ вкотре все зійде з рук. Нашу святиню окупувала Російська православна церква:

та, яка освячує зброю на війну проти України;

та, яка підтримує окупацію Криму;

та, яка розповсюджує фейки.

Зокрема саме Російська православна церква в Україні організовує масові заходи. Водночас інші релігійні організації від них відмовляються через небезпеку поширення хвороби.

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Антивакцинаторські мітинги організували куратори

Саме РПЦ гонить людей під дощем на мітинги проти вакцинації. До речі, цікавий факт того, що антивакцинаторські мітинги проплачені та організовані кураторами.

Мітингувальники проти вакцинації в Україні та Молдові використали плакати з однаковим дизайном. Єдина відмінність – мова, якою їх надрукували. Тобто організатори одні й ті самі. Цікаво, хто ж це може бути?

Основним учасником акції в Україні стала Російська православна церква. Вона активно закликала людей вийти на мітинг проти вакцини.

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У цей день можна було побачити багато "антивакцинаторів", які йшли до Верховної Ради прямо з Києво-Печерської лаври. Не важко здогадатися, яка країна стала замовником акцій. Важко зрозуміти, чому в Україні не можуть побороти іноземну агентуру.