Божественне втручання у справи грішників, – Подоляк про "демілітаризацію" в трьох областях Росії

У ніч проти 27 квітня мешканці Бєлгородської, Воронезької та Курської областей Росії чули вибухи. Наразі достатньої кількості деталей про події немає, але відомо, що в Бєлгороді горів склад боєприпасів.

Ситуацію з вибухами у прикордонних областях Росії прокоментував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Він сказав, що ці три області тепер теж починають активно вивчати поняття "демілітаризації", а тобто роззброєння.

У цих російських областях періодично горять великі паливні бази, що забезпечували пальним бронетехніку армії Росії, і вибухають склади боєприпасів. З різних причин. І роблять це все активніше та впевненіше,

– констатував Подоляк.

Він сказав, що це пояснити дуже просто. Адже якщо росіяни вирішили масово атакувати іншу країну, масово вбивати людей, тиснути танками мирних мешканців, а для забезпечення цих вчинків та вбивств використовують склади у своїх областях, то рано чи пізно "борги доведеться повертати". Бо таке інтенсивне та масштабне вторгнення Росії в Україну не буде безкарним.

Причин багато, аж до божественного втручання у справи грішників

Тому роззброєння бєлгородсько-воронезьких складів убивць – абсолютно природний процес. Карма – штука жорстока. Причини руйнування військової інфраструктури прикордонних областей можуть бути абсолютно різними. Аж до божественного втручання у справи грішників, які на Страсний тиждень масово вбивали людей в українському Маріуполі,

– зазначив Подоляк.

Нагадаємо, що раніше, окрім згаданих областей, у російському Брянську пролунали два вибухи у різних місцях, а згодом спалахнули пожежі. Відомо, що "негаразди" спіткали нафтобазу та військову частину.

Сьогодні під ранок з’явилась інформація про те, що в селі Стара Нелідівка у Бєлгородській області вночі горів склад боєприпасів.

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