У ніч на 15 серпня Росію атакували безпілотники. Через роботу РЕБ росіян один із них влучив у будинок у Курську.

Після цього там виникла пожежа, є жертва та постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Які наслідки влучання БпЛА у Курську?

Російський РЕБ відхилив БпЛА з курсу та навів його на дев'ятиповерховий будинок. Та російська влада традиційно не хоче визнавати свої помилки або ж просто влаштувала чергову провокацію перед зустріччю Путіна і Трампа.

Сталося влучання у залізничному районі Курська. Вогонь охопив 4 верхні поверхи. Вибуховою хвилею вибито скло у сусідніх будинках та школі.

Обережно, нецензурна лексика! Пожежа після влучання у Курську: дивіться відео

Загинула 45-річна жінка.

Ще 10 осіб постраждали, одна з них у тяжкому стані. Серед них – дитина 2010 року народження.

Наслідки влучання у Курську / Фото росЗМІ

Чи підлягає будинок ремонту, будуть встановлювати. А поки що мешканців будинку тимчасово розмістили у сусідній школі та дали обіцянку заплатити за втрачене майно.

До слова, напередодні росіяни бідкалися про атаки "українських" FPV-дронів у Бєлгороді та Ростові-на-Дону. Вони нібито вдарили по цивільному авто та житловому будинку.

Окрім того, у Бєлгороді по багатоповерхівці 12 липня також поцілив невідомий дрон.