БпЛА був зі шрапнеллю: росіяни цинічно атакували Черкащину

У ніч проти 14 серпня російські війська атакували Черкащину. Наслідки влучання безпілотника зі шрапнеллю фіксують у Смілі.

Про це заявив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Які наслідки удару по Смілі?

Російський БпЛА, що вночі атакував місто на Черкащині, був начинений шрапнеллю. Ворог поцілив ним у житлову багатоповерхівку, а саме у квартиру на одному з верхніх поверхів.

За даними ОВА, внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей. Медики допомогли їм на місці.

На щастя, мешканців квартири, яка опинилася в епіцентрі влучання, на момент атаки не було вдома,

– уточнив Табурець.

На місці прильоту виникали пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Однак місцева влада фіксує значні руйнування в одному з під'їздів.

Наслідки дронової атаки на Смілу / Фото Черкаської ОВА

Наразі там продовжують працювати необхідні служби та розгорнуто оперативний штаб.

Нагадаємо, вночі Росія також била по Житомирщині. Внаслідок атаки безпілотників зруйновано об'єкт критичної інфраструктури та цивільне підприємство. Пожежники ліквідували пожежі. Минулось без постраждалих.

Напередодні окупанти двічі атакували залізничну інфраструктуру Одещини. Під час першого удару загинули машиніст поїзда та його помічник, а внаслідок другого – постраждала дитина.