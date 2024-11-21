БпЛА дальнього радіусу дії з Данії: для бійців ЗСУ стартує навчання з управління ASTERO ISR

Українська школа аеророзвідки "Довжик" стала партнером данського виробника БпЛА дальнього радіуса дії ASTERO ISR.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на офіційну сторінку школи у фейсбуці.

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Маємо першого закордонного партнера! Ми запустили колаборацію з данським виробником безпілотних систем Nordic Wing,

– йдеться у повідомленні школи.

Навчатимуть бійців використання комплексу ASTERO ISR. Ці безпілотники вже використовуються українськими військовими та мають передові у класі дронів з фіксованим крилом технічні характеристики.

Зокрема, як повідомляється на сайті виробника комплексу, заявлена максимальна тривалість польоту – 4 години. Комплекс обладнаний системою протидії впливу ворожого РЕБ, може здійснювати політ в умовах відсутності сигналу GPS та здійснює посадку методом глибокого завалювання (deep stall).

Для бійців ЗСУ стартує навчання з управління комплексом ASTERO ISR / Фото школи аеророзвідки "Довжик"

Безпілотники ASTERO ISR постачаються із двома варіантами камери:

для денного спостереження (з можливістю 80-кратного збільшення зображення);

та з камерою нічного бачення (NightHawk2-UZ, обертання 360 градусів навколо своєї осі).

Першочергово навчання з пілотування зможуть пройти військовослужбовці з підрозділів, які вже отримали на озброєння комплекси від Nordic Wing.