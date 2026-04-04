Знищили дорогий російський дрон та вгатили по залізничних ешелонах: деталі операції ЗСУ

Сили оборони України 3 та в ніч на 4 квітня завдали удару по російських залізничних ешелонах на Луганщині. ЗСУ також знищили ворожий БпЛА "Иноходец" на тимчасово окупованій території Криму.

Знищений БпЛА "Иноходец" росіяни використовували для розвідки та ударів по наземних цілях. Про це повідомили в Генштабі.

Дивіться також Україна атакувала 2 пускові бази "Шахедів" у Брянській та Курській областях і ще низку цілей

Що відомо про операцію Сил оборони України?

Генштаб 4 квітня підтвердив знищення коштовного російського БпЛА "Иноходец". Внаслідок удару було пошкоджено ще 3 таких безпілотники.

Безпілотник "Иноходец" здатний діяти на відстані до 250 кілометрів, перебувати в повітрі до 24 годин, виконувати польоти на висоті до 7,5 кілометрів та нести бойове навантаження до 200 кілограмів авіаційних боєприпасів,

– зазначили в Генштабі.

Вартість одного такого комплексу становить декілька мільйонів доларів.

Також внаслідок удару ЗСУ по ешелонах з пальним на Луганщині, окупантам стало в рази важче забезпечувати своїх солдатів пально-мастильними матеріалами.

Останні новини про удари ЗСУ по росіянах