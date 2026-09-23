Усі рейси призупиняли: в аеропорту Берліна лунала тривога через БпЛА

Тривога через БпЛА у німецькому аеропорту Берлін-Бранденбург лунала увечері 23 вересня. Роботу летовища довелося призупиняти.

Про це пише Bild.

Що відомо про БпЛА над німецьким аеропортом

О 20:00 над північною злітно-посадковою смугою аеропорту кілька людей помітили БпЛА.

Зокрема, один із пілотів розповів, що бачив 3 дрони, цю інформацію підтвердив й один із пасажирів.

За 20 хвилин повітряний простір над аеропортом було закрито.

Аеропорт Берліна наразі закрито через активність безпілотників у цьому районі,

– йшлося у повідомленні на сторінці сповіщень Flight Emergency by AirNav Radar.

Летовище не працювало щонайменше 45 хвилин. Кілька рейсів перенаправили до Дрездена та Лейпцига.

Повітряний простір знову відкрили о 21:05.

До слова, вдень 23 вересня російський військовий вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір Польщі. Він залетів приблизно на 300 метрів углиб польської території із Калінінградської області об 11:08 та перебував у небі над Польщею 42 секунди.