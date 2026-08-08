Підозрілі дрони помітили над німецькою базою, де ремонтують системи Patriot, – ЗМІ

У німецькому Мехерніху на базі Бундесверу, де ремонтують системи ППО Patriot, вночі помітили підозрілі безпілотники.

Про це повідомили в Tagesschau.

Що відомо про дрони, які літали в Німеччині?

Мехерніх розташований на південний захід від Бонна. Тут працює важлива база Бундесверу з підземним складом площею 30 тисяч квадратних метрів, де зберігають військове обладнання та запчастини.

На базі також ремонтують системи ППО Patriot. У виданні зазначили, що об'єкт вважають унікальним у Європі. За даними ЗМІ у ніч на 7 серпня охоронці зафіксували над базою шість прольотів дронів – з 22:00 до 5:00.

Під час останнього інциденту поліцейські, які прибули на місце після попередження, також побачили дрон. За даними конфіденційного звіту, він ненадовго кружляв над правоохоронцями.

Інцидент також зафіксувала військова поліція Бундесверу, яка спостерігала за дроном із відстані близько 40 метрів. Попередньо правоохоронці припустили, що це міг бути безпілотник Fly-380.

Він має розмах крил близько 3,8 метра, може долати до 400 кілометрів, розвивати швидкість до 150 кілометрів за годину та перевозити понад 10 кілограмів вантажу,

– зазначили у виданні.

Також поліція перевіряє, чи могли дрони використовувати для незаконної зйомки військового об'єкта. До розслідування також залучили військову контррозвідку Німеччини та федеральний центр боротьби з безпілотниками.

Інші новини про загадкові БпЛА у Німеччині

Роботу аеропорту Лейпцига призупиняли 5 серпня через підозрілий дрон біля злітно-посадкової смуги. За даними МЗС України, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а літаки "Антонова" не були пошкоджені. Триває розслідування обставин події.

Камери спостереження зафіксували дрон близько 19:28 4 серпня. Він залетів із Півдня та приземлився на території аеропорту, а о 23:42 завис у повітрі між двома українськими літаками. Після "контакту між дроном і співробітником" БпЛА знову приземлився.

Генеральний директор оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер закликав владу Німеччини суттєво активізувати зусилля у сфері протиповітряного захисту. На його думку, інциденти з невстановленими безпілотниками біля важливих об'єктів ставатимуть дедалі частішими.