Вражають танки, артилерію, живу силу: Федоров розповів про успіхи Армії дронів на фронті

Безпілотники стали невіддільною частиною на полі бою. Українські захисники активно їх використовують для ураження ворожої техніки та особового складу.

В ефірі телемарафону віце-прем'є-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, які цілі вражають безпілотники на полі бою. Він також окреслив їх необхідність, навівши до прикладу спроби наступу росіян під Авдіївкою, передає 24 Канал.

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Як безпілотники посилюють фронт

Михайло Федоров зранку 17 жовтня повідомив, що на фронт передали понад 800 безпілотників, які посилять наших захисників. Міністр окреслив, що кожен дрон має своє призначення на полі бою.

"Всі БпЛА придбано за державною програмою Армія дронів. 500 Мавіків для аеророзвідки та коригування артилерії. 300 FPV-дронів Phoenix 03 Heavy для ураження пунктів спостереження, бліндажів та бронетехніки. 40 ударних коптерів Vampire для успішного полювання як удень, так і вночі", – написав Федоров у своєму телеграм-каналі.

В ефірі телемарафону він пояснив, що за допомогою дронів українські військові нищать різну техніку окупантів. За словами Федорова, ситуація залежить від самих дронів, картини на полі бою й ділянки фронту. Так, українські захисники знищують за допомогою БпЛА танки, артилерію, живу силу ворога, його бліндажі й окопи.

До прикладу, під Авдіївкою безпілотники неабияк допомагають ЗСУ.

Наприклад, під Авдіївкою зараз відбувається наступ, й там велика кількість зосередження техніки, безпрецедентна за останні часи. Саме дрони там допомагають знищувати броньовану техніку, а це – збереження життів наших воїнів,

– підкреслив Федоров.

Армія дронів встановила рекорд за тиждень

Протягом тижня від 9 до 16 жовтня Армія дронів знищила рекордну кількість техніки. Про успіхи на фронті повідомив Михайло Федоров.

"Абсолютний рекорд від Армії дронів – бійці уразили 428 одиниць російської техніки за тиждень", – написав він.

Міністр також опублікував інфографіку, яку техніку нищили ЗСУ за допомогою дронів. Так, найбільше наші захисники уразили з БпЛА ворожих гармат – 101 одиниця. Також за допомогою дронів Сили оборони ліквідували 88 бойових броньованих машин, 77 вантажівок і 75 танків. За допомогою дронів ЗСУ також ліквідовували РСЗВ, засоби ППО, САУ, особовий склад, опорні пункти й склади окупантів.