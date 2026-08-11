Масштабна пожежа під Воронежем: після атаки БпЛА палають склади Wildberries і не тільки

Нічна атака з повітря 11 серпня на Wildberries під Воронежем спричинила масштабну паніку. Відео з місця події фіксують величезні стовпи диму та вогню.

На Wildberries у Новій Усмані оголосили термінову евакуацію. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Атака БпЛА на Wildberries під Воронежем 11 серпня: що відомо?

У Воронезькій області Росії у ніч на 11 серпня оголосили загрозу атаки безпілотників. Близько 1 години губернатор Олександр Гусєв оголосив тривогу у самому Воронежі та прилеглих районах.

На одному з великих логістичних об'єктів, через які здійснюють окрім іншого і постачання окупаційної російської армії, з'явилися повідомлення про евакуацію персоналу. Мовиться про компанію Wildberries, що має комплекс складів у Новій Усмані (це велике село неподалік Воронежа).

Зараз там на території Wildberries палає велика пожежа, про що свідчать численні відео очевидців у соціальних мережах. А також є згадки про пожежу на іншому складі – компанії Ozon.

Стовб диму та полум'я над Новою Усманню: дивіться відео очевидців

На Wildberries під Воронежем спалахнула пожежа: дивіться відео очевидців

Наслідки обстрілу дронами складів Wildberries у Новій Усмані / Фото очевидців

Де розташована Нова Усмань зі згорілими складами WB: показуємо на карті

Варто зазначити, що згаданий логістичний вузол WB у Новій Усмані вже ставав ціллю для успішного удару безпілотників – менш ніж 3 тижні тому, 23 липня. Така сама атака була 3 серпня, але того дня інформації про влучання у склади не було.