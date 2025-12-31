Росія нарощує дальність польоту БпЛА: ISW проаналізували проблеми з українською ППО
- Росія збільшує дальність польоту своїх безпілотників, що підкреслює нагальну потребу України в точкових системах ППО для захисту критичної інфраструктури.
- Атаки безпілотниками на українські об'єкти вказують на проблеми з українською протиповітряною обороною, яку необхідно посилити.
Точкові удари російських безпілотників показують слабкі місця української протиповітряної оборони. Росія збільшує дальність польоту дронів, що підкреслює нагальну потребу України в точкових ППО для захисту критичної інфраструктури.
Точкові удари росіян свідчать про проблеми з українською ППО. Про це пише 24 Канал з посиланням на аналітиків ISW.
Що відомо про вдосконалення російських БпЛА?
Аналітики посилаються на відео російського підрозділу "Рубікон" від 29 грудня, на якому зафіксовано атаки безпілотниками українського гелікоптера Мі-24 у Полтавській області. Це відбулося за 50 кілометрів від кордону з Росією.
Також атака на транспортний літак Ан-26 у міжнародному аеропорту Миколаєва за 60 кілометрів від окупованої Кінбурнської коси. Проте OSINT-аналітики зазначають, що Ан-26 перебуває на стоянці аеропорту з 2022 року, що свідчить про його списання.
Як росіяни змогли збільшити дальність польоту дронів?
Український експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що Росія здійснювала ці удари за допомогою БпЛА "Молнія", керованих через Starlink, а не мобільні мережі.
За його словами, росіяни також могли використовувати диверсійно-розвідувальні групи або дрони-бази для збільшення дальності польоту безпілотників.
Аналітики ISW наголошують, що ці атаки відображають дефіцит українських систем протиповітряної оборони. Це підкреслює особливу потребу в точкових ППО для збивання дронів, адже систем радіоелектронної боротьби, ймовірно, недостатньо для захисту критичної інфраструктури від поширених загроз.
Ракетно-дронові атаки росіян на Україну: останні новини
Уночі 31 грудня Росія завдала дронових ударів по Україні. У Білій Церкві на Київщині пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. У ньому вибиті вікна та пошкоджені балкони з першого по шостий поверх.
Російська армія також завдала удару по двох енергетичних об'єктах Одеської області, що призвело до значних пошкоджень. Відновлювальні роботи ведуться цілодобово, але ситуація зі світлом в Одесі залишається складною.
Днем раніше російські окупанти атакували два порти на Одещині, пошкодивши судно та резервуари для олії. Пошкоджене судно перевозило зерно і було під прапором Панами.