З мільйонів – 417 нештатних спрацювань: Сметанін прокоментував ситуацію з бракованими мінами

Українські військові звітують про 417 випадків нештатного спрацювання 120-міліметрових мін. Раніше журналісти писали про масштабну проблему з неякісними мінами у армії.

Певна проблема з якістю 120-міліметрових мін дійсно існує. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна.

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Що відомо про неякісні міни у ЗСУ

На годині запитань до уряду міністр із питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін прозвітував про випадки нештатних спрацювань 120-міліметрових мін. Він наголосив: "Із мільйонів – всього 417 нештатних спрацювань".

Він зазначив, що цьогоріч в Україні планується виготовлення 2,5 мільйона боєприпасів, згідно з заявою президента.

Сметанін уточнив, що з останньої партії з 54 тисяч мін, приблизно 24 тисячі підлягають заміні. Витрати на заміну бере на себе завод-виробник, безкоштовно для військових.

За цією ситуацією відкрито два кримінальні провадження, проводяться слідчі дії та внутрішні перевірки.

Від початку року українські оборонні підприємства вже передали мільйони боєприпасів для Сил оборони, постійно збільшуючи масштаби виробництва та впроваджуючи сучасні технології, наголосив міністр.

Як висновок з ситуації, що склалася, на всіх виробництвах посилено контроль за якістю: як ввезеної продукції, так і виготовленої,

– запевнив Сметанін.

Раніше журналісти низки видань публікували відео несправного спрацювання снарядів, поставлених до армії. Перші скарги почали з'являтися з початку листопада.

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ", Юрій Бутусов розповів, що з фронту відкликають 100 тисяч снарядів калібру 120 мм. Після його слів, мовляв "почалися комісії, перевірки, службові розслідування, почалася велика бюрократична робота".