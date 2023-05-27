Брати Клички привітали з Днем Києва: "Серце України б'ється тут"
27 травня 2023, 18:24Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Віталія Кличка
Мер столиці Віталій Кличко та його брат Володимир привітали киян та всіх українців з Днем Києва.
Відео з привітаннями Віталій Кличко опублікував у фейсбуці.
Київ. Древній і сучасний. Створений добром. І завжди – під захистом світлих сил! Серце України бʼється тут. Київ вистояв. І загоїть рани. Та ще більш розквітне. Ми переможемо те варварське зло, що вдерлося на нашу землю. Наші єдність та витримка в час випробувань наближають нашу перемогу,
– сказав Віталій Кличко.
Він запевнив, що українська столиця ставатиме все сильнішою, гарнішою і європейською.
"Ти – серце і душа України! З Днем народження, Києве! Слава Києву! Слава Україні!" – привітав Володимир Кличко.
Брати Клички привітали з Днем Києва: дивіться відео