Брати Клички привітали з Днем Києва: "Серце України б'ється тут"

Мер столиці Віталій Кличко та його брат Володимир привітали киян та всіх українців з Днем Києва.

Відео з привітаннями Віталій Кличко опублікував у фейсбуці.

Київ. Древній і сучасний. Створений добром. І завжди – під захистом світлих сил! Серце України бʼється тут. Київ вистояв. І загоїть рани. Та ще більш розквітне. Ми переможемо те варварське зло, що вдерлося на нашу землю. Наші єдність та витримка в час випробувань наближають нашу перемогу,

– сказав Віталій Кличко.

Він запевнив, що українська столиця ставатиме все сильнішою, гарнішою і європейською.

"Ти – серце і душа України! З Днем народження, Києве! Слава Києву! Слава Україні!" – привітав Володимир Кличко.

Брати Клички привітали з Днем Києва: дивіться відео