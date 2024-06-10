Завдали державі збитків на 75 мільйонів гривень: брати Медведчука та Козака отримали підозри

Служба безпеки України оголосила підозру братам Віктора Медведчука та Тараса Козака. Родичів екснардепів-зрадників підозрюють у незаконному збагаченні.

Зокрема, брати Медведчука і Козака завдали збитків державі на 75 мільйонів гривень. Наразі щодо цієї справи триває досудове розслідування.

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Як брати Медведчука і Козака незаконно збагачувалися

У СБУ повідомили, що разом з ДБР зібрали докази злочинної діяльності Сергія Медведчука та Богдана Козака – братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються у держзраді. Наразі всі четверо переховуються за межами України і здійснюють підривну діяльність на користь Росії.

Слідством встановлено, що Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017 – 2023 років. Мовиться про умисно виведені "в тінь" мільйони гривень, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 мільйонів гривень податків,

– наголосили в СБУ.

За оперативними даними, ці кошти були спрямовані для фінансування війни Росії проти нашої держави.



СБУ підозрює братів Медведчука і Козака у незаконному збагаченні / Фото СБУ

"Для реалізації оборудки фігуранти залучили львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони управляли як бенефіціарні власники. За їхньою вказівкою топменеджмент підприємства не обліковував частину продукції і нелегально продавав третім особам", – сказали у Службі безпеки.

За даними правоохоронців, у такий спосіб учасники "схеми" ухилялися від сплати податків за реалізовану продукцію. Для цього директор і бухгалтер компанії вносили недостовірні відомості до фінансово-звітної документації.

За якими статтями їм оголосили підозри

Представники СБУ також зауважили, що судово-економічна експертиза підтвердила факти завдання державі збитків на мільйони гривень та привласнення цих грошей на користь фігурантів.



Братів Медведчука і Козака мають притягнути до відповідальності / Фото СБУ

На підставі зібраних доказів Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомлено про підозру за статтею про ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Дії їхніх спільників – директора і бухгалтера підконтрольної компанії, які перебувають в Україні додатково кваліфіковано як службове підроблення.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. У СБУ наголосили, що коли суд доведе причетність підозрюваних до цієї схеми, зловмисникам загрожує тюремне ув'язнення.

Що додали до справи щодо братів нардепів-зрадників у ДБР

У ДБР також додали, що схема підозрюваних діяла на підприємстві з виготовлення цегли. Сировину для продукції підприємство видобувало на одному з кар'єрів регіону.

Внаслідок цього впродовж п'яти років на підприємстві було приховано продукції на майже 160 мільйонів гривень, а держбюджет недоотримав майже 75 мільйонів гривень податків,

– сказали правоохоронці.

Представники ДБР також зазначили, що санкція статті, за якими підозрюють братів Медведчука і Козака, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.

Деяким підозрюваним суд вже обрав запобіжний захід / Фото ДБР

"Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 9 мільйонів гривень – для директора, та 6 мільйонів гривень – для головного бухгалтера", – наголосили в бюро.

Також вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів та їхніх близьких родичів. Братам Медведчука та Козака, які переховуються від правосуддя за кордоном, підозру було повідомлено заочно. Згодом їх буде оголошено у національний та міжнародний розшук.