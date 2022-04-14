Брати участь у війні в Україні не хочуть навіть кадирівці
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росіяни п'ятдесятий день повномасштабно атакують Україну. Окупанти мають значні втрати особового складу та проблеми з мобілізацією.
Про це 14 квітня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Уникають мобілізації навіть кадирівці з Північнокавказького федерального округу.
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"Командуванню російської армії не вдається виконати плани з мобілізації людського ресурсу у північно-кавказькому регіоні для участі у війні проти України. Основною причиною є небажання населення зазначеного регіону брати участь у бойових діях", – розповіли у Генштабі.
Буде прихована мобілізація
У ЗСУ зазначили, що у російському війську критична ситуація. Вони не можуть укомплектувати особовий склад бойових підрозділів. Крім цього, командування збройних сил Росії хоче почати новий процес мобілізації на національному рівні.
За задумом, мобілізація, з метою її приховування, буде паралельно з плановим призовом на військову службу,
– заявили у Генштабі.
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