Брати участь у війні в Україні не хочуть навіть кадирівці

Росіяни п'ятдесятий день повномасштабно атакують Україну. Окупанти мають значні втрати особового складу та проблеми з мобілізацією.

Про це 14 квітня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Уникають мобілізації навіть кадирівці з Північнокавказького федерального округу.

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"Командуванню російської армії не вдається виконати плани з мобілізації людського ресурсу у північно-кавказькому регіоні для участі у війні проти України. Основною причиною є небажання населення зазначеного регіону брати участь у бойових діях", – розповіли у Генштабі.

Буде прихована мобілізація

У ЗСУ зазначили, що у російському війську критична ситуація. Вони не можуть укомплектувати особовий склад бойових підрозділів. Крім цього, командування збройних сил Росії хоче почати новий процес мобілізації на національному рівні.

За задумом, мобілізація, з метою її приховування, буде паралельно з плановим призовом на військову службу,

– заявили у Генштабі.

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