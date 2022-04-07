Братські могили та жахлива руйнація: фоторепортаж зі звільнених Бучі, Гостомеля та Ірпеня 18+

У маленьких містах Київщини після звільнення від окупантів досі зберігається моторошна картина. Правоохоронці продовжують фіксувати воєнні злочини росіян і забирати тіла людей з вулиць.

Це все відбувається на тлі жахливо зруйнованих фасадів і спаленої техніки. Яка ситуація була після звільнення Бучі, Гостомеля та Ірпеня – в репортажі від Українського центру безпеки та співпраці.

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Прицільно бомбили житлові квартали

На частині фотографій зображені зруйновані будинки. Десь у них лише вибиті вікна, проте в деяких після потрапляння російського снаряда взагалі обвалений фасад із частиною квартир.

У багатьох будівлях після влучання починалася пожежа. Саме такий вигляд має "демілітаризація військових об'єктів", яку нібито проводить російська армія.

Зруйновані будинки у звільнених містах / Фото Українського центру безпеки та співпраці

Росіяни розстрілювали цивільні автомобілі

Також на вулицях залишилося багато військової техніки. Для прикладу, автори репортажу показали спалений бронетранспортер, який стоїть біля житлового будинку. Поряд із ними на стіні написано "Алуху акбар".

Також у всіх закутках міст можна побачити розстріляні цивільні автомобілі. А збоку завжди дуже багато гільз, наче транспорт хотіли абсолютно знищити автоматами.

Когось пхали в пакети, а когось і спалювали

Саме звільнення міст Київщини відкрило світові очі на правду – російська армія чинить терор. Російські нелюди прийшли не лише нищити мирні міста, а й цілеспрямовано вбивати тисячі українців. Вони протягом всього часу окупації катували, ґвалтували та розстрілювали мирних жителів. Їхніми жертвами були чоловіки та жінки, діти й літні люди.

Коли окупанти були в містах вони подекуди намагалися приховати геноцид, який коїли. Тому частину тіл запихали в пакети й закопували. Також наші правоохоронці виявили багато тіл, які обливали займистою речовиною та намагалися спалити. Проте при відступі російські "воїни" просто розстрілювали всіх цивільних.

Фото знизу показують усю ницість російської армії та можуть викликати огиду. Не радимо їх переглядати вразливим і неповнолітнім.

Тіла людей на вулицях звільнених міст Київщини / Фото Українського центру безпеки та співпраці 18+

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