"Братва рветься до влади": у мережі дотепно висміяли Путіна і кулак з татуюванням

3 березня президент Росії Володимир Путін прийшов на концерт-мітинг в його підтримку "За сильну Росію" у спорткомплексі "Лужніки".

На мітингу на підтримку глави Кремля хтось приставив до голови Володимира Путіна кулак в татуюваннях – користувачі соцмережах вибухнули дотепними "фотожабами" і жартами.

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"Хто там за мужиком з КДБ з наколками?", – підписав фото користувач "Доганяй" з своєму Twitter.

Кто там за мужиком из КГБ с наколками? pic.twitter.com/3m9GPsG9g5 — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 4 березня 2018 р.

"У Кремлі один Володя лежить, інший сидить, а третій стоїть. Не Кремль, а Володимирський централ", – жартують користувачі.

"Символ зрощення влади і криміналу – краще не зобразити", "Кримінал за спиною влади – відмінний символ" – пишуть у Twitter.

Братва рвётся к власти — Купчинский драккар (@DrBestrong) 4 березня 2018 р.

Все же помнят эту фотку, на которую фапали либерахи. Сфоткать руку Тимати на митинге в поддержку Путина, и подписать «власть и криминал».

Это все что вам надо знать про либерах. pic.twitter.com/9Y0WO3QmlX — Комиссар (@narkom_1937) 5 березня 2018 р.