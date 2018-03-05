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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Братва рветься до влади": у мережі дотепно висміяли Путіна і кулак з татуюванням

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Путін і кулак з татуюванням
Путін і кулак з татуюванням / Сегодня

3 березня президент Росії Володимир Путін прийшов на концерт-мітинг в його підтримку "За сильну Росію" у спорткомплексі "Лужніки".

На мітингу на підтримку глави Кремля хтось приставив до голови Володимира Путіна кулак в татуюваннях – користувачі соцмережах вибухнули дотепними "фотожабами" і жартами.

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"Хто там за мужиком з КДБ з наколками?", – підписав фото користувач "Доганяй" з своєму Twitter.

"У Кремлі один Володя лежить, інший сидить, а третій стоїть. Не Кремль, а Володимирський централ", – жартують користувачі.

"Символ зрощення влади і криміналу – краще не зобразити", "Кримінал за спиною влади – відмінний символ" – пишуть у Twitter.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Меми Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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