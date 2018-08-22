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Браузер Google Chrome змінить зовнішній вигляд

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Браузер Google Chrome змінить зовнішній вигляд
Браузер Google Chrome змінить зовнішній вигляд / technobezz.com

Один з найпопулярніших браузерів у світі Google Chrome незабаром змінить свій дизайн. Оновлену версію браузера мають показати під час презентації на 4 вересня.

Про це повідомляє видання The Verge.

У Google повідомили, що зовнішній вигляд браузера зміниться на всіх платформах, відбудеться це в рамках оновлення Chrome 69. Також у компанії додали, що новий дизайн на комп'ютерах отримає більше білих тонів.

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Що стосується мобільної версії, то вона істотно зміниться для пристроїв на iOS. У мобільних пристроях Apple Google елементи управління будуть переміщені у нижню частину екрану, що має спростити його використання однією рукою.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Google Chrome Google Інтернет
Джерело: 24 Канал
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