Вбивцю директора однієї з найбільших страхових компаній США впіймали у "МакДональдсі"

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві гендиректора UnitedHealthcare. Його виявили у "МакДональдсі" у місті Алтуна, штат Пенсильванія.

Він цілком підходить під опис людини, яку розшукувала поліція. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Деталі затримання вбивці бізнесмена

За підозрою "у зухвалому вбивстві Браяна Томпсона" затримано 26-річного Луїджі Манджіоне, заявила комісар поліції Нью-Йорка Джесіка Тіш.

Чоловіка затримали у "МакДональдсі" у місті Алтуна, штат Пенсільванія. При ньому були пістолет і глушник, які схожі на зброю, використану при вбивстві.

Він відповідає опису людини, яку розшукувала поліція. У нього також є кілька предметів, які, як ми вважаємо, можуть пов'язати його з цим інцидентом,

– заявив мер Нью-Йорка Ерік Адамс.

Поліцейські також виявили у нього "рукописний документ, який говорить про його мотивацію та спосіб мислення", повідомила Тіш, а також "підроблене посвідчення особи штату Нью-Джерсі, що збігається з ID, яке підозрюваний використав для реєстрації в хостелі в Нью-Йорку".

Нагадаємо, у центрі Нью-Йорку застрелили генерального директора United Healthcare Брайана Томпсона. Інцидент стався біля готелю Hilton на Мангеттені. Нападник навмисно чекав на Томпсона, він вистрелив з відстані близько 6 метрів і втік на велосипеді.