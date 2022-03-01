Бразилія створює "гуманітарний паспорт" для прийому українських біженців

Бразилія створить "гуманітарний паспорт" для в'їзду українці. Відповідний указ президента країни опублікують найближчим часом.

Відповідну інформацію видання подає, посилаючись на інтерв'ю президента країни Жаїра Болсонару. Про це він повідомив 28 лютого.

Читайте також Допомога біженцям: Польща запускає ще два евакуаційні потяги

Бразилія надасть Україні міжнародні паспорти

Бразилія видасть указ про забезпечення доступу українців до бразильських гуманітарних паспортів,

– мовиться у повідомленні.

Президент пообіцяв, що указ опублікують найближчим часом. Жаїр Болсонару запевнив: "Ми зробимо все, щоб привітати український народ".

Проте лідер держави знову ж таки заявив, що Бразилія й надалі буде займати нейтральну позицію у війні, яку Росія почала проти України.

ЗСУ розповіли, як може діяти рух опору / Інфографіка 24 каналу



Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.