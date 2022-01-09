У Бразилії на човни з туристами завалилася стіна каньйону: багато жертв і зникли безвісти

На півночі Бразилії на озері Фурнаш на прогулянкові човни обвалилася стіна каньйону. Є велика кількість загиблих і поранених.

Інцидент трапився 8 січня у штаті Мінас-Жерайс між містами Сан-Жозе-да-Барра та Капітоліу. Катери з туристами пропливали біля водоспаду, і в цей момент кам’яна плита зірвалася зі скелі.

Зауважте "Найгірша катастрофа": у Бразилії не стихає масштабна повінь

Багато загиблих, поранених і зниклих безвісти

За останньою інформацією загинули щонайменше 6 осіб. Натомість CNN Brasil повідомляє про 7 сім жертв.

Крім того, за словами командира пожежної частини Мінас-Жерайса Едгарда Естево, ще приблизно 20 людей вважають зниклими безвісти. Зараз намагаються встановити їхні особи.

Також офіційні представники повідомляють, що щонайменше 32 людини зазнали різних травм. Щоправда, більшість із них вже виписали з лікарень.

Загалом у момент обвалення скелі в катерах перебували приблизно 70 осіб. Постраждали як мінімум три судна: 2 з них затонули.

Що могло стати причиною трагедії

Обвалення скель і скельних споруд могли статися через високий "тиск води" в районі каньйонів. Спровокували його рясні опади в регіоні. Фахівці не виключають можливість подальших руйнувань природного ландшафту.

Зараз тривають роботи на місці інциденту, однак через темряву їх призупинили до ранку. Пожежна служба туди направила на допомогу водолазів і гелікоптери. Також до розслідування приєдналися ВМС країни

Що відомо про озеро Фурнаш Його ще називають "морем Мінаса". Це популярне туристичне місце приблизно в 420 кілометрах на північ від Сан-Паулу. Зазвичай до Капітоліу навідуються щовихідних до 30 тисяч туристів, у будні ця цифра становить 5 тисяч. У місті ж проживає 8,4 тисяч людей.



Район Капітоліу славиться своїми природніми каньйонами та водними розвагами, зокрема на човнах. Через наплив туристів тут побудували багато готелів і будинків відпочинку.

Каньйон на озері Фурнаш, де сталася трагедія / Фото CNN Brasil і The Associated Press