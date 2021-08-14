Дітей врятували, а самі загинули: у Бразилії пара допомогла малечі вибратися з полону

У бразильському штаті Мараньян мати та вітчим врятували життя дітей ціною власного. Аби допомогти малечі, вони пірнули в річку, після чого їх знесло сильним потоком води.

Усе розпочалося з того, що 30-річна Марія Аріанна Крістіна Перейра Коста та її 26-річний хлопець Джилмар Соарес де Мело побачили, що 2 дітей жінки не можуть виплисти через сильну течію в річці Парнаїба.

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Врятували дітей, але загинули самі

Чоловік підскочив, аби врятувати малечу. Він зумів швидко витягнути дітей на берег. На щастя, вони не постраждали. Однак їхня мама не змогла вибратися, тож її коханий знову пірнув у воду. Через деякий час обидвоє зникли під водою.

Рятувальники негайно прибули на місце події, проте тільки наступного ранку вони змогли розпочати пошуки зниклих безвісти. Через кілька годин надзвичайники знайшли 2 тіла, які ідентифікували як зниклих напередодні чоловіка та жінку.

Реакція мережі на трагедію

Місцеві жителі у соцмережах співчувають дітям та рідним загиблих, однак називають пару героями.