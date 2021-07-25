У Бразилії відбулись масштабні протести з вимогою імпічменту президента

У низці міст Бразилії 24 липня пройшли масштабні протести. Демонстранти закликали до імпічменту президента Жаіра Болсонару.

Тисячі людей вийшли на акції проти політики уряду країни в часи пандемії COVID-19. На тлі зростання кількості випадків інфікування штамом Дельта, мітингувальники виступили з вимогою до збільшення кількості щеплень від COVID-19 та до залучення економічної допомоги.

До теми Невпинна гикавка: президент Бразилії потрапив до лікарні за дивних обставин

Мітинги відбулись у 13 великих містах Бразилії

Організаторами протестів були торговельні об'єднання та ліві групи. На мітингах учасники несли плакати з написами "Болсонару – корумпований геноцид. Імпічмент зараз!" та "Ми хочемо щеплень, він хоче хабарів. Геть Болсонару".

Акції протесту відбувалися у щонайменше 13 великих містах, в Ріо-де-Жанейро, Ресіфі та Сальвадорі зокрема. У Ріо-де-Жанейро тисячі людей у ​​червоному одязі та масках пройшли маршовими банерами із гаслами проти президента. За інформацією місцевих видань, в місті з закликом імпічменту президента зібрались приблизно 75 тисяч людей.



Акції протесту відбувалися у Ріо-де-Жанейро / Фото Brasil de Fato

У чому бразильці звинуватили Болсонару

Президенту Бразилії Жаіру Болсонару закидають те, що через применшення небезпеки коронавірусу та сумніви щодо вакцинації він сприяв поширенню COVID-19 та збільшенню кількості смертності.

Уряд країни від початку пандемії виступав проти локдауну та інших обмежень, тоді посилались на негативні наслідки відповідних заходів для економіки. Наразі парламентський комітет країни розслідує поведінку Болсонару під час пандемії.