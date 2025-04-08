Брехня і маніпуляція: в "Муніципальній охороні" спростували інформацію про свою діяльність

У компанії зазначили, що інформація про діяльність київських муніципалів", яку поширюють в медіа деякі політики, є неправдивою та маніпулятивною.

Це частина дискредитаційної кампанії проти мера Києва Віталія Кличка. Про це заявили в комунальній організації "Муніципальна охорона", передає 24 Канал.

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Можна провести перевірку та аудит

У компанії пояснили, що окремі депутати намагаються заробити політичні дивіденди на спробі підірвати їхню репутацію, відверто маніпулюють і брешуть.

Цього разу ми вирішили відповісти на чергову маніпуляцію, адже поширена у медіа з посиланням на депутата Київради від "Слуги народу" інформація про нашу організацію – відверто неправдива і є частиною кампанії проти мера Києва Віталія Кличка,

– заявили у КО "Муніципальна охорона".

Там наголошують, що звіт про діяльність організації є у відкритому доступі, і з ним може ознайомитися кожен.

Крім того, в організації висловили переконання, що правоохоронні органи готові за першим зверненням щодо можливих протиправних дій провести детальну перевірку і аудит діяльності "Муніципальної охорони".

В КО повідомляють, що основне завдання "муніципалів" – охорона майна територіальної громади Києва, насамперед соціально важливих об’єктів: шкіл, лікарень, транспортної інфраструктури тощо.

В перші дні повномасштабного російського вторгнення понад 75% працівників "Муніципальної охорони" – 533 із 688 осіб – добровільно вступили до лав Збройних Сил України, Сил територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад.

Нині 389 працівників є мобілізованими до ЗСУ, а це – понад 54% від кількості військовозобов’язаних (720 осіб), або 24% від загальної штатної чисельності організації (1600 працівників).

23 мобілізовані працівники "Муніципальної охорони" віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність України, ще четверо працівників – зникли безвісти, підкреслюють у КО.