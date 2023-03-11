Бренд, який було створено українцями: Parimatch звернувся до Зеленського щодо рішення РНБО
Джерело:Parimatch
Вчора, 10 березня, на сайті Президента України було оприлюднено указ про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів проти низки фізичних та юридичних осіб, зокрема й компанії ТОВ "Паріматч". Компанія одразу же оприлюднила офіційну позицію щодо рішення РНБО.
Як йдеться в офіційній позиції, Parimatch – бренд, який було створено українцями, який розвивається українцями, в якому працюють і яким володіють українці. У березні 2021 року компанія отримала ліцензії на провадження букмекерської діяльності та онлайн-казино.
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За 2 роки компанія сплатила понад 850 мільйонів гривень податків, зборів та ліцензійних платежів до держбюджету України.
Parimatch припинив діяльність на території держави-агресорки
До того ж з початку повномасштабної війни бренд Parimatch припинив діяльність на території Росії, заборонив будь-яке використання бренду, технічних рішень компанії та будь-яку присутність на території країни-агресора. Підтвердженням вказаного є офіційний висновок міжнародної юридичної компанії Mayer Brown.
У зверненні до президента зазначено також, що у грудні 2022 року компанія виграла суд щодо захисту ділової репутації проти ЗМІ, яке маніпулювало та відверто фальсифікувало факти з метою руйнування ділової репутації.
Зазначаємо, що ТОВ "Паріматч" на постійній основі допомагає країні у боротьбі з ворогом та підтримує населення. Постійна допомога надається Збройним Силам України, Силам територіальної оборони, Головному управлінню розвідки, Державній прикордонній службі, Силам спеціальних операцій, державним і приватним благодійним Фондам. Компанія має численні державні і військові подяки, зокрема від Президента України. Загальна сума допомоги складає понад 500 мільйонів гривень,
– йдеться в оприлюдненому зверненні.
Однак після початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України окремими працівниками Служби безпеки України створюється тиск на компанію. Йдеться, зокрема, про:
- блокування роботи платіжних систем, тиск на банківську систему і її менеджерів;
- створення підґрунтя щодо відкриття кримінальних справ за тяжкими статтями, такими як державна зрада, здійснення колабораційної діяльності працівникам компанії та партнерам;
- розповсюдження маніпулятивної і недостовірної інформації в ЗМІ та соцмережах, фальсифікування даних щодо компанії, її власників, з метою руйнування ділової репутації, та висвітлення компанії в негативному світлі;
- безпідставні спроби внести компанії холдингу до санкційних списків. Десятки компаній холдингу постійно додаються до цих списків не маючи ніякого обґрунтування без розслідувань або судових рішень.
У Parimatch наголошують, що це – ознаки економічного та психологічного тероризму щодо компанії та її працівників. Український бренд, який є платником податків і роботодавцем для більш ніж 2000 українців, виштовхують з ринку України шляхом блокування будь-якої діяльності.
Хочемо повідомити, що протягом усього часу військового вторгнення Росії в Україну до нас жодного разу не поступали запити від СБУ щодо роз'яснень зупинки франшизи в Росії. Контакти зі співробітниками СБУ мали лише формат погроз, залякування і вимагання. Ці дії призводять до неможливості вести бізнес, допомагати армії та громадянам України,
– додають представники компанії.
Вони наголошують, що співробітники Служби безпеки України протягом декількох місяців, користуючися воєнним станом у країні, неправомірно тиснуть на ліцензованого українського оператора.
Вважаємо, що це є спланованою кампанією проти ТОВ "Паріматч" і колективу, бренду Parimatch та проти всього українського бізнесу в цілому,
– йдеться у повідомленні.
Відтак компанія звернулася до президента України з проханням доручити перевірити викладені факти та здійснити відповідні дії, щодо всіх неправомірних порушень з боку Служби безпеки України. Автори звернення наголошують, що готові до публічного обговорення, а також захисту своєї позиції у суді. "Економічний тиск СБУ має бути викоріненим, як і російські загарбники", – підсумували у ТОВ "Паріматч".