У Бресті помітили колону військової техніки із символом "V": можуть бути кадирівці
25 лютого 2022 , 10:36Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Nexta
У Бресті на південному заході Білорусі зняли велику колону російської військової техніки. На авто помітили символ "V".
На знімках видно, що військова техніка з незрозумілим маркуванням рухається трасою.
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У мережі повідомляють, що технікою керують кадирівці.
Російська техніка у Бресті / Фото з соцмереж
У Бресті помітили війському техніку РФ / Фото Nexta
До слова, Білорусь стала на бік Росії у війні з Україною та дозволила путінським військам атакувати наші кордони зі своєї території. Через це США запровадили пакет санкцій проти Білорусі.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
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