У Бресті помітили колону військової техніки із символом "V": можуть бути кадирівці

У Бресті на південному заході Білорусі зняли велику колону російської військової техніки. На авто помітили символ "V".

На знімках видно, що військова техніка з незрозумілим маркуванням рухається трасою.

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У мережі повідомляють, що технікою керують кадирівці.



​Російська техніка у Бресті / Фото з соцмереж



У Бресті помітили війському техніку РФ / Фото Nexta

До слова, Білорусь стала на бік Росії у війні з Україною та дозволила путінським військам атакувати наші кордони зі своєї території. Через це США запровадили пакет санкцій проти Білорусі.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!