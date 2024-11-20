У Франції заявили, що підготовлені військові з бригади "Анна Київська" повертаються до України

Франція підготувала 2300 українських військових із бригади "Анна Київська". Найближчими днями вони повернуться до України.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час пресконференції після засідання "Веймарського трикутника" у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Франція уже підготувала 13 тисяч українських військових

Барро зазначив, що військові проходили тренування у Франції упродовж останніх місяців і найближчим часом вони відправляться на передову.

Вони добре підготовлені й оснащені завдяки підтримці французької армії. Це доповнює вже значний внесок Франції, яка підготувала 13 000 українських солдатів, а також зусилля Європейського Союзу, в рамках тренувальної місії якого було навчено близько 60 000 українських військових, зокрема на базах у Польщі,

– сказав французький міністр.

Він наголосив, що Париж продовжить підтримувати Україну і надавати ще більше допомоги.

За його словами, найближчими місяцями в українському небі з'являться винищувачі Mirage.