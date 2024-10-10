Макрон показав кадри тренувань української бригади Анни Київської у Франції

Еммануель Макрон показав відео тренувань української бригади Анни Київської. Наразі наші бійці навчання на території Франції.

Відповідні кадри французький лідер показав на своїй сторінці у соцмережі Х напередодні, 9 жовтня. Водночас з ним та бійцями зустрівся міністр оборони України Рустем Умєров.

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Українські бійці проходять навчання у Франції

У східному регіоні Франції, Гранд-Ест, зараз навчають українську бригаду Анни Київської. За словами Макрона, там перебуває понад 2 тисячі наших бійців. Він наголосив, що я бригада буде навчена та оснащена завдяки солідарності Франції.

Я взяв на себе це зобов’язання: зараз наші військові навчають 2300 українських солдатів у Гранд-Есті, з обладнанням, яке вони використовуватимуть під час місій,

– йдеться у повідомленні французького лідера.

Також Макрон показав кадри з тренувань наших захисників.

З президентом Франції та воїнами української бригади зустрівся Рустем Умєров. Там заслухали доповідь керівництва навчального центру. Також український міністр розповів про військову допомогу для української бригади.

"Франція надасть цій бригаді значну підтримку: передасть БТР, самохідні артилерійські установки, вантажівки, системи ситуаційної обізнаності та інше необхідне обладнання. Завдяки цій допомозі підрозділ буде повністю оснащений для виконання бойових завдань", – каже глава оборонного відомства.

Міністр оборони України зустрівся з Макроном та українськими бійцями у Франції / Фото Рустема Умєрова