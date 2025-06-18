Було багато цікавих цілей: бійці "Хартії" пригадали операцію з відбиття великого штурму росіян

Військові з 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" про одну з операцій на півночі Харківської області, де вдалося відбити великий штурм росіян. Це було дійсно інтенсивно.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, надзвичайно важливою залишається командна робота, яка у "Хартії" на високому рівні. Зараз на війні зросла роль різних ударних дронів. І пілоти, техніки та інженери працюють в єдиному "механізмі".

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"Підбив свій перший танк"

Військовий на позивний Фіча на момент проведення операції на півночі Харківської області служив у війську буквально місяць. Було багато цікавих цілей. Тоді ж він уразив перші дві одиниці ворожої техніки.

Цей штурм відрізнявся від інших тим, що було більше обстрілів. Також їхало більше різних цілей, які у звичайний день окупанти не застосовують.

Вже з'явилася зеленка. Стало легше маскуватися. Але вона не заважає працювати. Коли був той "хвалебний" наступ, то ми нормально так накосили. Я тоді свій перший танк вразив і БМП. Було прям інтенсивно,

– розповів військовий.

За словами інженера підрозділу "Ясні очі" на позивний Барбер технології у Сил оборони України та у ворога приблизно однакові. Тільки стратегія застосування дещо відрізняється. Як тільки щось нове з'являється, то починається гра у "кішки – мишки". Це своєрідна гра на швидкість, хто швидше та розумніше використає нові технології.

Українські військові також працюють над новітніми засобами, які будуть ще ефективніше знищувати ворога. Але, звісно, про це деталей зараз ніхто не надасть.

Додамо, підрозділ "Ясні очі" бригади "Хартія" оголосив збір на квадрокоптери, технічне обладнання та квадроцикли. Це ті засоби, які постійно потрібні, щоб виявляти ворога та готувати нові операції. Приєднуйтеся до збору за QR-кодом або за посиланням на банку.