Ракети з високоточним наведенням: що відомо Brimstone 2, які Британія надала ЗСУ

Цивілізовані держави світу, зокрема Велика Британія, продовжують допомагати Україні озброєнням. Зокрема, у Лондоні повідомили, що передали Збройним Силам високотехнологічні ракети Brimstone 2.

Російським окупантам неминуче рано чи пізно настане кінець, адже вони використовують тактику ще часів Другої світової, тому й вразливі до ударів високотехнологічною зброєю. До того ж 17 грудня в Міністерстві оборони Великої Британії відзвітували про надану нашій державі нову партію військової допомоги, що має забезпечити загарбникам остаточне фіаско на полі бою.

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Ракети відіграють вирішальну роль та стримають Росію

Як зазначають у Лондоні, новітній тип ракет Brimstone 2 не дозволить загарбникам просунутись ні на метр. Однак слід зауважити, що аеродром, на який прибула зброя, – невідомий. Очевидно, це є воєнною таємницею.

Ця високоточна керована ракета, була спочатку розроблена для використання з літака для ударів типу "повітря – земля". А от українські сухопутні війська успішно використовують її для ураження таких цілей, як бронетехніка та танки,

– зазначається у ролику від Міноборони Британії.

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Що потрібно знати про Brimstone 2 Ця модель ракет має надзвичайно високу максимальну дальність, а також покращену комбіновану систему самонаведення, програмного забезпечення та планера. Власне, принцип роботи цієї системи полягає у тому, що робота базової радіолокаційної головки самонаведення, яка здатна виділяти наземні цілі, поєднується з класичною напівактивною лазерної системи.

Це дозволяє працювати в режимі "вистрілив та забув" – до того ж система унеможливлює наведення двох ракет на одну мету.

Україні потрібні також американські винищувачі

Для того, щоб забезпечити ворогу поразку у війні, яку він же розв'язав, нашій армії потрібні сучасні винищувачі від Сполучених Штатів Америки. У цьому переконані експерти, зокрема військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Хоча варто сказати, що в інтерв'ю The Economist Валерій Залужний, перераховуючи потреби України, не згадав про F-16. Вочевидь, надання нашій державі цих винищувачів не є настільки реалістичним, як отримання ЗРК.