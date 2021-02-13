Британія та Китай обмінялися взаємними заборонами у галузі ЗМІ: деталі скандалу

Влада Китаю заборонила мовлення телевізійного каналу BBC World News. Цікаво, що раніше китайський англомовний телеканал China Global Television Network позбувся ліцензії на мовлення у Великій Британії.
Джерело:ВВС
Як пише видання, одразу після заборони China Global Television Network у Британії китайське МЗС почало скаржитися на зміст новин BBC World News.
Важливо Британська телеведуча станцювала тверк у прямому ефірі: курйозне відео
Деталі скандалу
Телеканалу BBC World News заборонили мовлення на материковій території Китаю за "серйозне порушення правил висвітлення новин". У своїй заяві Адміністрація національного радіо і телебачення Китаю вказала, що BBC World News нібито серйозно порушив правила теле- та радіомовлення на території КНР.
Оскільки робота телеканалу не відповідає вимогам мовлення в Китаї як міжнародного каналу, BBC World News не має права продовжувати роботу на території КНР. NRTA не прийме заявку каналу на мовлення в наступному році,
– мовиться в заяві регулятора.
Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб назвав рішення про заборону на мовлення BBC World News у Китаї "неприйнятним обмеженням свободи засобів масової інформації".
У Китаї одні з найжорсткіших обмежень ЗМІ та свобод інтернету на планеті, і цей останній крок лише зашкодить репутації Китаю в очах світу,
– заявив Рааб.
Чому Британія забрала ліцензію у китайського мовника
Британський регулятор Ofcom заявив, що китайський міжнародний новинний канал "перебував під контролем Комуністичної партії Китаю". А це не відповідає вимогам закону про редакційну незалежність.
Що відомо про BBC World News TV?Це міжнародний інформаційний 24-годинний телеканал, який доступний у понад 200 країнах світу. Його щотижнева аудиторія становить близько 84 мільйонів людей, що робить його найбільшим телеканалом ВВС.
"У Китаї одні з найжорсткіших обмежень ЗМІ і свобод інтернету на планеті, і цей останній крок лише зашкодить репутації Китаю в очах світу", - заявив Рааб.