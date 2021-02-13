Британія та Китай обмінялися взаємними заборонами у галузі ЗМІ: деталі скандалу

Влада Китаю заборонила мовлення телевізійного каналу BBC World News. Цікаво, що раніше китайський англомовний телеканал China Global Television Network позбувся ліцензії на мовлення у Великій Британії.

Як пише видання, одразу після заборони China Global Television Network у Британії китайське МЗС почало скаржитися на зміст новин BBC World News.

Важливо Британська телеведуча станцювала тверк у прямому ефірі: курйозне відео

Деталі скандалу

Телеканалу BBC World News заборонили мовлення на материковій території Китаю за "серйозне порушення правил висвітлення новин". У своїй заяві Адміністрація національного радіо і телебачення Китаю вказала, що BBC World News нібито серйозно порушив правила теле- та радіомовлення на території КНР.

Оскільки робота телеканалу не відповідає вимогам мовлення в Китаї як міжнародного каналу, BBC World News не має права продовжувати роботу на території КНР. NRTA не прийме заявку каналу на мовлення в наступному році,

– мовиться в заяві регулятора.

BBC World News неодноразово повідомляв про порушення прав тисяч мусульман (уйгурів та інших етнічних груп) в автономному районі Синьцзян на заході Китаю. Це, звісно ж, не подобалося панівній партії. Також влада Китаю критикувала канал за репортажі про коронавірус.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб назвав рішення про заборону на мовлення BBC World News у Китаї "неприйнятним обмеженням свободи засобів масової інформації".

У Китаї одні з найжорсткіших обмежень ЗМІ та свобод інтернету на планеті, і цей останній крок лише зашкодить репутації Китаю в очах світу,

– заявив Рааб.

Чому Британія забрала ліцензію у китайського мовника

Британський регулятор Ofcom заявив, що китайський міжнародний новинний канал "перебував під контролем Комуністичної партії Китаю". А це не відповідає вимогам закону про редакційну незалежність.

Що відомо про BBC World News TV? Це міжнародний інформаційний 24-годинний телеканал, який доступний у понад 200 країнах світу. Його щотижнева аудиторія становить близько 84 мільйонів людей, що робить його найбільшим телеканалом ВВС.

"У Китаї одні з найжорсткіших обмежень ЗМІ і свобод інтернету на планеті, і цей останній крок лише зашкодить репутації Китаю в очах світу", - заявив Рааб.