Британія наклала санкції на Білорусь через допомогу Росії у війні проти України

Велика Британія вирішила ввести санкції проти чиновників та компанії з Білорусі, які причетні до військового вторгнення Росії на територію України

Під санкції потрапили четверо військових високопоставлених чиновників та два підприємства.

Під санкції потрапив начальник Генштабу Білорусі генерал-майор Віктор Гулевич, а також три заступники міністра оборони: генерал-майор Андрій Бурдико (начальник тилу Збройних сил Білорусі), генерал-майор Сергій Симоненко (начальник з озброєння) та генерал-майор Андрій Жук.

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Також під санкції потрапили держпідприємства "558 авіаремонтний завод" та "Інтеграл", виробники військових напівпровідників

ВАТ 558 здійснює технічне обслуговування та обслуговування військової авіації на авіабазі Барановичі, з якої російська авіація діяла в рамках вторгнення до України.

Цей крок означає, що названі особи не зможуть подорожувати до Великобританії, а всі активи, які базуються у Великій Британії, будуть заморожені.

"Ми завдаємо економічного болю Путіну та найближчим до нього. Ми не заспокоїмося, поки не буде відновлено суверенітет і територіальна цілісність України. Режим Лукашенка активно допомагає і сприяє незаконному вторгненню Росії та буде змушений відчути економічні наслідки своєї підтримки Путіна", – заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

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