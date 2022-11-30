Британія оголосила нові санкції проти росіян: у списку – віцепрем'єр і губернатор Бєлгорода

У Великій Британії ввели санкції проти 22 російських чиновників. Зауважимо, що загалом 1200 людей і понад 120 організацій вже підпали під британські обмеження.

Про запровадження нового пакету санкцій повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Вони стосуються високопосадовців Росії, які причетні до війни проти України.

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Віцепрем'єр-міністр Росії та губернатор Бєлгорода: хто ще підпав під санкції

На урядовому сайті Британії пояснили, що санкції – це не просто умовність. Вони мають значний вплив на здатність росіян утримувати свою армію та продовжувати війну проти України.

Там додали, що Росія ймовірно знімає ядерні боєголовки зі старих крилатих ракет і використовує їх в Україні "як відчайдушну спробу зберегти свій напад". Крім того, окупанти змушені використовувати запчастини з кухонних приладів і радянські танки, бо купувати зброю в цивілізованому світі їм ніхто не дасть.

У санкційний список цього разу потрапили:

віцепрем'єр-міністр країни-агресорки Денис Мантуров;

директор федеральної служби виконання покарань Аркадій Гостєв;

голова федеральної служби виконання покарань Ростовської області Дмітрій Безрукіх;

губернатор Бєлгорода та ще з десяток інших глав регіонів;

очільники Дагестану, Інгушетії та Калмикії;

голова ЦВК Елла Памфілова;

Андрій Буров, голова райвиборчкому Ростова та інші.

Сьогодні ми застосували санкції до осіб, які примушували до призову, відправляючи тисячі російських громадян воювати на незаконній і огидній війні Путіна. Велика Британія продовжить за допомогою санкцій і військової допомоги підтримувати Україну, яка захищає свою незалежність,

– підсумував міністр.

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Ембарго на російську нафту позбавить Росії мільярдів доларів

Росія втратить від дії санкцій мільярди доларів. Заборона країн G7 на морський експорт російської нафти значно обмежить її постачання до всіх країн світу.

Економічний експерт Олег Гетман каже, що євролідери зараз вагаються щодо ціни російського палива. На його думку, вона може коливатися на рівні 60 доларів за барель.

Фахівець пояснює, що такі санкції є значними: "Це призведе до недонадходжень багатьох трильйонів рублів до російського бюджету, що зменшить здатність Росії вести війну".

Міжнародні експерти не виключають варіант, що росіяни намагатимуться змішувати власну нафту з іншою, щоб приховати її походження й обійти санкції. Однак, скоріш за все, агресорам буде економічно невигідно це робити, каже Олег Гетман.

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