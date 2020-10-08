В Україні знову запрацює британська експорто-кредитна агенція з можливістю видачі кредитних гарантій. Їхній максимальний розмір складає 2,5 мільярда фунтів стерлінгів.

Відповідну угоду підписали Україна та Велика Британія 8 жовтня. Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.

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За інформацією британського уряду, UKEF відновлює роботу на українському ринку з підтримки британського експорту й тепер може надати кредитні гарантії до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів для британсько-українських торговельних контрактів.

Хто зможе скористатися підтримкою

Підтримкою з боку UKEF зможуть скористатися конкретні галузі, визначені у Меморандумі про взаєморозуміння з урядом України.

Пріоритетними секторами співпраці є:

оборона,

сільське господарство,

інфраструктура,

енергетика,

охорона здоров'я.

В Офісі Президента вже повідомили, що 1,25 мільярда підуть на спільне з Британією виробництво ракетних катерів для ЗСУ України.

Це має суттєво підвищити ефективність і скоротити терміни реалізації спільних проєктів у оборонній сфері, що є критично важливим в умовах загострення ситуації, що триває в Чорноморському регіоні,

– мовиться у повідомленні.

Також Володимир Зеленський наголосив, що це – нова сторінка українсько-британської співпраці та безпрецедентна подія для України.

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Деталі кредиту

Кредити видаватимуться на 10 років під дуже привабливу ставку – 2,5% у євро та 3,5% – у фунтах стерлінгів.

Пільговий період кредиту, коли можна не виплачувати відсотки, – три роки, рівень локалізації британської частки виробництва – 20%, а це найнижча аналогічна вимога серед інших експортно-кредитних агенцій Заходу.

Це означає, що кредит може видаватися за умови залученості британських виробників лише на п’яту частину.

Зауважимо, що 8 жовтня Україна та Британія підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, яка замінить Угоду про асоціацію у торгівлі з Британією після Brexit.