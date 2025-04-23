Британія повідомила, що переговори щодо України на рівні міністрів у Лондоні скасовані

Переговори щодо мирної угоди між Україною та Росією у Лондоні скасовані. Переговори продовжаться пізніше за участю більшої кількості представників країн, а наразі відбудуться переговори на рівні посадовців.

На зустрічі мав головувати міністр закордонний справ Великої Британії Девід Леммі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Переговори міністрів у Лондоні скасовані

Переговори США, України та Європи у Лондоні під головуванням міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі не відбудуться.

У заяві Міністерства закордонних справ Великої Британії йдеться, що "сьогоднішня зустріч міністрів закордонних справ щодо мирних переговорів в Україні відкладається. Переговори на рівні посадовців продовжаться, але вони будуть закриті для ЗМІ".

У зустрічі мали взяти участь очільники дипломатичних відомств США, Британії, Франції, Німеччини та України.

Водночас, як повідомляють джерела РБК-Україна, сторони можуть розглянути інший формат переговорів.

Поки ситуація приблизно така, що наша делегація на шляху на зустріч, зустріч планувалася в середині дня, її організатори британці, і саме Лондон всіх збирав - обіцяли присутність України, Америки, Франції, Німеччини та Британії, ми готові до перемовин. Якщо Рубіо пропускає, то ясно тоді, що формату з Рубіо не може бути. Але ми готові до всіх форматів і всіх розмов,

– повідомило джерело виданню.

Нагадаємо, Марко Рубіо передумав їхати до Лондона через відмову Києва визнати контроль Росії над Кримом.