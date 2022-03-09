Британія прирівняла входження літака Росії до її повітряного простору до кримінального злочину

У Великій Британії ухвалили рішення прирівняти входження будь-якого російського літака до свого повітряного простору до кримінального злочину. У британському Міністерстві транспорту кажуть, що це допоможе дотиснути режим Путіна.

Про нове обмеження повідомив глава Міністерства транспорту Британії Грант Шеппс. Тепер російські літаки після цього можна затримувати.

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Прихильники Путіна не зможуть жити нормально

Ми придушимо здатність прихильників Путіна продовжувати жити нормально, поки гинуть тисячі невинних людей,

– зазначив Шеппс.

Диспетчери повітряного руху Великої Британії та аеропорти країни отримали наказ не надавати доступ до будь-яких літаків, які, за їхньою підозрою, є російськими. Мовиться і про ті повітряні судна, які зареєстровані в країні.

Управління повітряним рухом тепер має повноваження видавати вказівки пілоту або диспетчеру російського літака не заходити в повітряний простір Великої Британії.

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