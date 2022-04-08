Британія притягне до відповідальності Росію та Путіна за обстріл Краматорська

Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс відреагувала на те, що окупанти обстріляли вокзал у Краматорську.

За її словами, вона була приголомшена жахливими повідомленнями про російські ракетні обстріли мирних жителів на залізничному вокзалі Краматорська, що на сході України.

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"Націлювання на цивільних є військовим злочином. Ми притягнемо до відповідальності Росію і Путіна", – повідомила очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

Що сталося на вокзалі у Краматорську

Окупанти 8 квітня вдарили "Точкою-У" по вокзалу Краматорська, звідки евакуювались люди. На той час там перебувало майже 4 тисячі людей, які чекали на потяги. Близько 90% з них – жінки та діти.

Відомо про 50 загиблих та 89 поранених, серед яких значна кількість з серйозними травмами.

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